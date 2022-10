'Moro provou que é um corrupto bandido', diz Paulo Pimenta

Deputado repercutiu a presença de Moro ao lado de Bolsonaro no debate da Band edit

Apoie o 247

ICL

247 - O deputado federal Paulo Pimenta (PT-RS) repercutiu no Twitter na manhã desta segunda-feira (17) a presença do ex-juiz parcial Sergio Moro (União Brasil-PR) na delegação de Jair Bolsonaro (PL) no debate da Band neste domingo (16).

Para o parlamentar, mais uma vez Moro provou sua parcialidade. "Um dos fatos mais importantes do debate de ontem foi a presença de Sergio Moro como assessor de Bolsonaro no estúdio. Isso acaba com toda e qualquer dúvida sobre quem é e sempre foi essa nefasta criatura. Um corrupto bandido. Sem a Lava Jato jamais o Brasil estaria nessa situação".

"Sergio Moro, Marcelo Bretas, Deltan Dallagnol, nomes a serem lembrados como parte dos responsáveis por uma figura escrota, um genocida corrupto e miliciano ter chegado à Presidência da República. Sem essa gangue da Lava Jato o Brasil não teria mergulhado nesse abismo de ódio!", finalizou Pimenta.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.