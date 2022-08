Moro reclama que adversários querem 'ganhar no tapetão' e apanha de internautas

"Acho tão brega quando a pessoa fala de si em terceira pessoa", afirmou um usuário. "O senhor já se olhou no espelho conje?", escreveu outra pessoa. Veja mais reações edit

247 - O ex-juiz declarado parcial pelo Supremo Tribunal Federal (STF) Sergio Moro (União Brasil-PR) reclamou, sem citar nome, nesta sexta-feira (5), de adversário que, de acordo com ele, pretende "ganhar no tapetão" a eleição para o Senado pelo estado do Paraná.

"Tem gente da velha política do Paraná que só sabe disputar eleição passando a perna nos outros. Quer ganhar no tapetão. Vamos deixar o eleitor decidir", escreveu o ex-magistrado no Twitter.

O ex-juiz fez a publicação na mesma semana em que o senador Alvaro Dias (Podemos-PR) rejeitou apoiar Moro na candidatura ao Senado. Em 2022 apenas uma vaga está em disputa em cada estado brasileiro.

Moro falou em "tapetão", mas tirou o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) da última eleição após condenar o petista sem provas no processo do triplex em Guarujá (SP). O Supremo Tribunal Federal declarou a suspeição do ex-magistrado nos processos contra Lula.

Em junho, o Tribunal Regional Eleitoral (TRE-SP) derrotou o ex-juiz e disse que ele não poderia ser candidato pelo estado de São Paulo por conta de fraude em domicílio eleitoral.

Reações

Internautas reagiram à postagem do ex-juiz. "Acho tão brega quando a pessoa fala de si em terceira pessoa", afirmou um deles.

Uma pessoa escreveu: "disse o cara que usou provas falsas, combinou com promotor, pra prender o candidato à presidência que estava em primeiro nas pesquisas em 2018".

Outro usuário postou: "curioso tu falar de tapetão pra não deixar eleitor decidir, né".

"Passar a perna, uma especialidade da casa", disse um internauta.

"O senhor já se olhou no espelho conje?", escreveu outra pessoa.

