Alvaro Dias volta a rejeitar Moro: “Não tenho mais como ser aliado dessa gente”

247 - O senador Alvaro Dias (Podemos-PR) voltou a rejeitar uma aliança com Sergio Moro (União Brasil) nesta semana, contrariando o desejo do União Brasil de lançar o ex-juiz suspeito como candidato ao Senado Federal em uma chapa com o Podemos. A informação é da coluna do Igor Gadelha do portal Metrópoles.

Alvaro pretende se candidatar à reeleição, o que diminuiria as chances de Moro na disputa à casa legislativa. Desta forma, o União Brasil propôs ao senador que se lance para a presidência, liberando Moro para disputar o Senado.

Quando soube de tal intenção pela primeira vez, Alvaro Dias se disse "perplexo" e afirmou o desejo de se reeleger senador. Agora, com a insistência do União Brasil, que refez a proposta em reunião com a presidente do Podemos, Renata Abreu, Alvaro foi mais ríspido: “Não tenho mais condições de ser aliado dessa gente.”

O senador era um dos maiores aliados de Sergio Moro, mas houve uma rusga após o ex-juiz deixar o Podemos rumo ao União Brasil.

