Podemos convida Alvaro Dias para ser candidato a presidente e senador se diz “perplexo” com proposta

A manobra é vista como uma estratégia para favorecer a eleição do ex-juiz federal Sergio Moro, do União Brasil, na disputa ao Senado

247 - O Podemos realizou a sua convenção nacional neste domingo (31), e decidiu escantear o senador Alvaro Dias (PR) o convidando a se lançar candidato à sucessão ao Palácio do Planalto.

O apelo para que o senador reavaliasse sua candidatura à reeleição ao Senado Federal não foi bem recebido pelo parlamentar que em entrevista à CNN, disse que foi um pedido “inesperado”, e que ficou “perplexo” com a proposta.

“Foi inesperado. Nada foi acertado antecipadamente. Fui surpreendido. Não cogitava. Mas é unânime na convenção partidária. Estou perplexo. Sou candidato ao Senado Federal. Vou pedir pra discutir essa convocação até o dia 5 de agosto”, disse.

A manobra é vista como uma estratégia para favorecer a eleição do ex-juiz federal Sergio Moro, do União Brasil, na disputa ao Senado Federal. Ele se filiou ao podemos, mas deixou o partido para se filiar ao União Brasil com a proposta de ser o candidato a presidente da legenda, o que acabou não acontecendo por rejeição de correligionários.

Alvaro Dias é considerado o padrinho político de Moro. Segundo a CNN, em pesquisas internas das duas siglas, ambos aparecem como favoritos na disputa ao Senado Federal pelo Paraná, com ligeira vantagem para o atual senador.

