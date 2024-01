Morre aos 75 anos a mãe de Gisele Bündchen

Apoie o 247

2447 - Morreu neste domingo (28) Vânia Nonnenmacher, mãe da modelo Gisele Bündchen, aos 75 anos, segundo o g1. Ela estava hospitalizada no Hospital Moinhos de Vento, em Porto Alegre, em decorrência de um tratamento contra o câncer, conforme informado pela jornalista Kelly Matos, de GZH.

Vânia, uma bancária aposentada com passagem pelo Banco do Brasil, mantinha uma presença discreta nas redes sociais. Casada com Valdir Bündchen, professor universitário, ela foi mãe de seis filhas: Gisele, Patrícia (gêmeas), Rafaela, Raquel, Graziela e Gabriela. A família tinha sua base em Horizontina, no Noroeste do Rio Grande do Sul, cidade natal de Gisele.

Até o momento, a família não emitiu nenhum comunicado sobre o falecimento de Vânia, e não há informações disponíveis sobre o sepultamento.

