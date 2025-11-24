Morte em manobras radicais: veja o momento em que piloto se acidenta durante show no Beto Carrero World

247 - O piloto de motos Lurrique Ferrari morreu neste domingo (23) após um grave acidente durante uma apresentação de manobras radicais no parque Beto Carrero World, em Penha, no Litoral Norte de Santa Catarina. A informação foi divulgada pelo g1.

De acordo com a reportagem, Ferrari participava do espetáculo “Hot Wheels Epic Show” quando colidiu violentamente contra uma rampa utilizada no número acrobático. O impacto aconteceu diante de centenas de espectadores que assistiam à performance na arena do parque. Logo após o acidente, o piloto recebeu atendimento da equipe de bombeiros do Beto Carrero e foi encaminhado ao Hospital Marieta Konder Bornhauser, em Itajaí, onde passou por cirurgia, mas não resistiu.

Acidente ocorreu durante tentativa de manobra

Segundo testemunhas e imagens registradas por um espectador, o truque consistia em saltar de uma rampa e aterrissar em outra. Um piloto que seguia à frente conseguiu completar o percurso. Lurrique, porém, perdeu o alinhamento na descida e bateu com a cabeça na estrutura da segunda rampa antes de cair no chão. A cena gerou choque entre o público presente, que acompanhou a interrupção imediata da apresentação.

Ferrari era conhecido no meio do motociclismo acrobático e integrava a equipe responsável pelo espetáculo no parque temático. Colegas e fãs destacavam sua experiência, dedicação e envolvimento com o universo das manobras radicais.

Parque lamenta morte e anuncia apuração

Em comunicado oficial, o Beto Carrero World manifestou pesar pela morte do piloto e afirmou que está prestando assistência à família. O parque informou que os protocolos internos para apuração das causas do acidente já foram iniciados.

“O Beto Carrero World informa, com profundo pesar, o falecimento do piloto Lurrique Ferrari. [...] Neste momento de dor indescritível, manifestamos nossa solidariedade, respeito e sentimentos aos familiares, amigos e colegas de equipe.”

A nota ressalta que o piloto recebeu atendimento imediato e foi levado ao hospital de referência para procedimento cirúrgico.

Investigação e repercussão

Até o momento, não há informações detalhadas sobre falhas técnicas ou possíveis causas que levaram à colisão. A direção do parque não informou se o show será temporariamente suspenso. O caso deve ser analisado por equipes internas e, se necessário, por órgãos competentes.

Lurrique Ferrari deixa um legado de paixão pelo motociclismo e uma carreira dedicada ao entretenimento e às manobras radicais. A morte do piloto provocou grande comoção entre profissionais do setor e frequentadores do parque.