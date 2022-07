Motivação da chacina e suicídio de policial do Paraná seria a não aceitação do divórcio, revelam áudios

Apoie o 247

ICL

247 - Um policial militar bolsonarista matou oito pessoas nas cidades de Toledo e Céu Azul, na região oeste do Paraná, na noite de quinta-feira (14), segundo a Polícia Militar (PM). Entre as vítimas estão seis familiares dele, incluindo dois filhos e uma enteada com idades entre 4 e 12 anos.

Confira abaixo quem são as vítimas, segundo informações da Polícia Militar reproduzidas em reportagem do portal G1.

Kassiele Moreira Mendes Garcia, esposa, de 28 anos

Miguel Augusto da Silva Garcia, filho, de 4 anos

Kamili Rafaela da Silva Garcia, filha, de 9 anos

Amanda Mendes Garcia, enteada, de 12 anos

Irene Garcia, mãe, de 78 anos

Claudiomiro Garcia, irmão, de 50 anos

Kaio Felipe Siqueira da Silva, desconhecido do PM, 17 anos

Luiz Carlos Becker, desconhecido do PM, 19 anos

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Fabiano Júnior Garcia, de 37 anos, trabalhava no 19º Batalhão de Polícia Militar de Toledo e estava há 12 anos na corporação. Ele tirou a própria vida depois dos assassinatos, segundo a polícia.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

De acordo com o portal Metrópoles, o policial, antes da chacina, enviou áudios para amigos, segundo o Comando da Polícia Militar. Os assassinatos aconteceram na madrugada desta sexta-feira (15/7), em Toledo, sudoeste do Paraná. De acordo com a PM, nos áudios, ele teria dado a entender que a motivação seria o fim do relacionamento com a esposa.

O coronel Hudson Leôncio Teixeira, comandante-geral da PMPR, confirmou os áudios e o que poderia ser uma motivação para os assassinatos. “Ele mandou áudios para família e amigos explicando a situação. Deu a entender, como um fator de motivação, que ele não estava aceitando a separação”, explicou.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“Família, me desculpa, mas não conseguiria viver mais sem a Kassiele. Ela não estava mais se importando pelo jeito que iria lidar com ela, se eu iria dar atenção ou não. Deu a entender que não daria mais atenção pra mim”, disse.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:





CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE