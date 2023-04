Motorista atropela procissão no interior do Rio Grande do Sul (vídeo)

Um motorista atropelou uma procissão em Santo Ângelo, no interior do Rio Grande do Sul edit

247 - Um motorista atropelou uma procissão em Santo Ângelo, no interior do Rio Grande do Sul, na noite desta sexta-feira (7). O vídeo de uma câmera de monitoramento mostra o momento em que o motorista, que dirigia uma caminhonete, avança sobre os fiéis que estavam no final de uma procissão, por volta das 19h30, na Rua Marechal Floriano.

Pelo menos duas pessoas ficaram feridas. O motorista, de 25 anos, foi preso por embriaguez ao volante, já que o teste de bafômetro deu positivo. Ele pagou fiança de R$ 3 mil e foi liberado, segundo a RBS TV .

⚠️ Motorista atropela procissão no interior do Rio Grande do Sul



Imagens mostram o momento em que motorista avança na direção de fiéis que participavam de evento religioso da Sexta-feira Santa



— Metrópoles (@Metropoles) April 8, 2023

