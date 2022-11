MP analisa vídeo para apurar saudação nazista feita por bolsonaristas em ato

Durante ato em Santa Catarina, bolsonaristas repetiram o gesto de apologia ao nazismo na frente de base do Exército em São Miguel do Oeste edit

247 - O Ministério Público de Santa Catarina (MPSC) informou que está analisando o vídeo para identificar as pessoas que fizeram o gesto nazista durante ato bolonarista contra a democracia em São Miguel do Oeste em Santa Catarina nesta quarta-feira (2). Para o MP, o ato configura apologia ao nazismo, o que é crime no Brasil.

Manifestantes bolsonaristas que realizavam um ato contra o resultado das eleições e repetiram um gesto semelhante à saudação nazista "Sieg Heil", enquanto cantavam o hono nacional. O ato aconteceu em frente ao 14º Regimento de Cavalaria Mecanizado, base do Exército na cidade.

O vídeo do ato viralizou nas redes sociais e o MP não descarta pedidos de prisão preventiva, segundo o Grupo de Apoio ao Combate às Organizações Criminosas (Gaeco).

"Uma vez identificadas, será produzido um relatório e as informações encaminhadas pra 2ª Promotoria de Justiça da Comarca, que possui atribuição criminal, para responsabilização dos envolvidos", esclarece a Coordenadora do Gaeco de São Miguel do Oeste, Promotora de Justiça Marcela de Jesus Boldori Fernandes, em entrevista ao G1.

