MP-PR abre investigação contra prefeito que se casou com adolescente de 16 anos e nomeou a sogra para um cargo

247 - O Ministério Público do Paraná confirmou nesta terça-feira (25) que há "procedimentos em andamento" para investigar o casamento do prefeito de Araucária (PR), Hissam Hussein Dehaini (sem partido), de 65 anos, com uma adolescente de 16 anos. Ele deixou o Cidadania após a repercussão do caso. O casamento aconteceu em 12 de abril deste ano.

O MP-PR disse que as apurações são sigilosas por se tratar de um caso envolvendo menor de idade.

Menores de idade podem se casar, desde que haja consentimento dos pais, conforme a legislação brasileira.

A adolescente venceu a edição do ano passado do concurso Miss Araucária, na categoria teen, que permite a participação de jovens com idade entre 15 e 17 anos.

O político nomeou a sogra como secretária municipal de Cultura. A diferença de idade do casal resultou em críticas nas redes sociais. Internautas reagiram. "Safadeza", escreveu um perfil. "Que nojo", disse uma pessoa.

Foto: Reprodução

