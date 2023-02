MPF abre inquérito contra rádio do Paraná por financiar e estimular terrorismo bolsonarista em Brasília

Apoie o 247

247 - O Ministério Público Federal no Paraná investiga uma rádio em Cascavel (PR) por supostamente financiar os atentados terroristas bolsonaristas de 8 de janeiro, além de incentivar discursos golpistas e extremistas e fazer propaganda em um acampamento golpista em frente à sede do Exército do município. A informação é da coluna do Guilherme Amado no portal Metrópoles.

A rádio é conhecida como Rádio Cidade de Cascavel e seu nome comercial é Rádio Estúdio 92,3 FM. Segundo a coluna, "o canal com concessão pública estimulou ideias antidemocráticas e pregou crimes, o que é proibido. Também divulgou mentiras de “supostos especialistas jurídicos” para reforçar teorias extremistas."

>>> Ex-interventor federal na Segurança do DF, Cappelli diz que Bolsonaro foi "líder" do terrorismo de 8 de janeiro

O apresentador do veículo, Duka Siliprandi, chegou a afirmar durante transmissões que Jair Bolsonaro (PL) "foi roubado nas urnas", que o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), “surtou, apresenta visíveis sinais de alucinação, atingiu faz muito tempo o delírio, é uma espécie de demência”.

Além disso, Siliprandi convocou as Forças Armadas e a população para uma guerra golpista: “se as Forças Armadas, porventura, não tomarem o lado dos patriotas, creio eu que o povo deve ir para o sacrifício, em nome da liberdade e da honra”.

Com a abertura do inquérito realizada pelo MPF na terça-feira (7), a rádio está proibida de alterar qualquer conteúdo veiculado nas redes sociais (inclusive transmissões no YouTube) e terá 15 dias para se explicar ao órgão.

