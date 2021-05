MPSC pede prisão preventiva do jovem responsável por atentado em Saudades

Fabiano Kipper Mai, de 18 anos, foi o autor do ataque à creche Aquarela, em Saudades (SC), que deixou cinco mortos edit

247 - O Ministério Público de Santa Catarina (MPSC) pediu a prisão preventiva de Fabiano Kipper Mai, de 18 anos, autor do atentado na creche Aquarela, em Saudades, no Oeste catarinense, que deixou três crianças e duas professoras mortas. Um bebê também foi vítima do ataque e está internado em estado grave.

Segundo o promotor Douglas Dellazari, a intenção é de que Fabiano permaneça preso durante a investigação. Ele foi autuado pela Polícia Civil por cinco homicídios triplamente qualificados e uma tentativa de homicídio triplamente qualificado.

Fabiano foi levado ao Hospital Beneficente de Pinhalzinho, cidade vizinha, em estado grave após tentativa de suicídio no local e será ouvido caso se recupere.

Com informações do R7.

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.