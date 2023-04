Mulher leva filha com dores a hospital de SC e médico tira roupa da criança para orar para 'curar pecados da mãe'

Prefeitura de Canelinha informou a demissão do homem edit

247 - A PM recebeu uma denúncia de uma mãe que afirmou que um médico pediu que sua filha ficasse apenas de calcinha durante uma consulta pediátrica em um hospital na cidade de Canelinha, região metropolitana de Florianópolis.

De acordo com o G1, a mãe relata que o médico fez uma oração para "curar os pecados da mãe" e mostrou conversas pessoais no celular durante a avaliação da menina, que estava sendo tratada por dores abdominais.

A prefeitura afirmou que o médico foi demitido e, em sua defesa, ele alegou que pediu para a criança ficar sem roupa para facilitar o exame. No entanto, a mãe afirmou que nunca tinha ocorrido algo semelhante antes.

Nota da prefeitura

A Fundação Hospitalar Municipal de Canelinha junto com a empresa MP Qualimed, sempre no dever e respeito que têm por toda a nossa comunidade, vêm por meio desta prestar esclarecimentos para a população canelinhense.

Em virtude das atitudes médicas ocorridas no dia 23 de abril de 2023, bem como a proporção midiática tomada, a Diretora Vanderléia Rosa, bem como o proprietário da empresa Julio Cesar de Oliveira, informam que estão averiguando toda a situação ocorrida a fim de apurar os fatos, de modo que já procederam com a dispensa do médico responsável.

Diante disso, a Fundação Hospitalar Municipal de Canelinha e a empresa MP Qualimed promoverão a investigação de toda e qualquer denúncia que se apresente pela comunidade e pacientes, visto que são contrárias a toda e qualquer conduta que fuja da ética que a profissão exija.

Ademais, providências serão tomadas nos próximos dias, a fim de retomar o padrão de qualidade no atendimento e prestação de serviços desempenhados na Fundação, uma vez que trata-se de servico essencial.

Por fim, a Fundação e a Empresa se solidarizam com a paciente e os familiares, de maneira a estarmos dispostos para auxiliar e prestar maiores esclarecimentos acerca da situação ocorrida

