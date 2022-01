Nassif estima que Moro pode ter ganho cerca de R$ 215 mil por mês da Alvarez & Marsal

Apoie o 247

247 – "Recentemente, um executivo da KPMG foi contratado pela Alvarez & Marsal para um cargo equivalente ao que foi oferecido ao ex-juiz Sérgio Moro. O ganho anual é entre US$ 350 mil e US$ 500 mil – algo entre R$ 150 mil e R$ 215 mil mensais", escreve o jornalista Luis Nassif, no GGN .

"Não se sabe ainda se terá participação na Sociedade de Propósito Específico (SPE), criada pela Alvarez para captar recursos para a compra de empreiteiras brasileiras. Nos últimos meses, fundos estrangeiros foram procurados para capitalizar empreiteiras brasileiras. Para tanto, seria preciso que todas as práticas criminosas estivessem mapeadas, permitindo criar uma nova empresa com a parte boa, deixando as partes podres para os acionistas originais. Outra condição é que uma das Big4 (Ernest Young, Deloitte, Price ou KPMG) assumissem a auditoria. Daí a relevância de Moro como sponsor – espécie de avalista da operação", prossegue Nassif.

