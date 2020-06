Nelson Marchezan Jr e Manuela D'Ávila disputam segundo turno em Porto Alegre

De acordo com o Instituto Paraná Pesquisas, o prefeito de Porto Alegre, Nelson Marchezan Jr (PSDB), tem 20,8% dos votos, contra 14,5% de Manuela D'Ávila (PCdoB) edit

247 - O Instituto Paraná Pesquisas divulgou um levantamento apontando que o prefeito de Porto Alegre, Nelson Marchezan Jr (PSDB), assegura a primeira posição na corrida eleitoral, com 20,8% dos votos. Em segundo lugar está a ex-deputada federal Manuela D'Ávila (PCdoB), com 14,5%. Na terceira colocação está José Fortunati (PTB), com 10,7%.

O deputado estadual Sebastião Melo (MDB) aparece em quarto lugar, com 10,2% dos votos, seguido pelo vice-prefeito de Porto Alegre, Gustavo Paim (PP), com 5,0%.

Outras seis candidaturas somam 20,5% dos votos.

Os que disseram não votar em candidato algum somam 13,3% e os que não souberam responder, 5,0%.

Segundo turno

Na simulação de segundo turno, Marchezan tem 43,9%, contra 29,3% de Manuela.

De acordo com o levantamento, Sebastião Melo tem 38,0%, contra 33,4% da ex-parlamentar.

Em outro cenário, Nelson Marchezan Jr alcança 41,8% das intenções de voto, contra 32,2% de Melo.

Foram entrevistados 802 eleitores, entre os dias 19 a 23 de junho de 2020. O levantamento tem um grau de confiança de 95% e uma margem de erro de aproximadamente 3,5 pontos percentuais para mais ou para menos.

A Paraná Pesquisas encontra se registrada no Conselho Regional de Estatística da 1 ª, 2 ª, 3 ª, 4 ª, 5 ª, 6 ª e 7 ª Região sob o nº 3122 20. De acordo com a Resolução TSE nº 23 600 2019 essa pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral sob o nº RS 09442 2020.

