No RS, casos de coronavírus entre jovens atingem maior patamar desde o início da Covid-19

O Rio Grande do Sul fechou novembro com quase 70 mil infectados pela pandemia, um número recorde de casos de coronavírus em um mês

247 - O Rio Grande do Sul fechou novembro com número recorde de casos de coronavírus em um mês: 69,8 mil. Somadas, duas faixas etárias (15 a 19 anos e 20 e 29 anos) registraram 17 mil casos no mês passado, o maior índice desde o início da pandemia, de acordo com a Secretaria Estadual da Saúde. O número representa 24% do total de infectados, ou uma em cada cinco ocorrências no Estado.

Novembro terminou com alta de 5,4% nas ocorrências na comparação com agosto, quando o estado atingiu o ápice da pandemia (66,2 mil casos). As estatísticas foram publicadas pelo Gaúcha Zero Hora.

Analistas apontaram alguns motivos para o aumento do número de casos, como a flexibilização do distanciamento social, esgotamento mental da população e a falsa sensação de que a doença estava sob controle.

"Em paralelo a tudo isso, as medidas de proteção individuais, como o uso da máscara e do álcool em gel, foram relaxadas", disse Paulo Gewehr Filho, médico infectologista do Hospital Moinhos de Vento.

Com um governo federal negacionista da pandemia, o Brasil corre sério risco de ficar para trás na corrida pela produção e distribuição de vacinas. O País não fechou acordos com as candidatas de maior eficácia apresentada como as das farmacêuticas americanas Pfizer e Moderna (95% e 94,1%, respectivamente).

