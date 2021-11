No Sul, professor de Ensino Religioso é preso após atacar sexualmente alunas

Apoie o 247

247 - Um professor foi preso em flagrante na última quarta-feira (24) após ser acusado de importunação sexual por três alunas do Instituto Estadual de Educação Pedro Schneider, em São Leopoldo (RS). As jovens, que estão no 1º ano do Ensino Médio, afirmam que o homem de 52 anos teria tocado de forma inapropriada em uma delas. As informações são do G1 e do Uol.

Segundo a denúncia, na saída da escola, o professor teria passado a mão nas nádegas de uma delas. As alunas disseram ainda que ele teria o hábito de observar as meninas quando elas entravam e saiam dos banheiros da escola. Ela também teria mostrado as partes íntimas para uma delas.

De acordo com a Polícia Civil, a Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (Deam) da cidade está investigando o caso. A Secretaria Estadual de Educação afastou o professor. Depois do registro da ocorrência, o docente foi liberado na quinta-feira (25).

Nas redes sociais, o Instituto Estadual de Educação Pedro Schneider informou que o professor foi afastado das atividades escolares. Conforme a escola, a 2ª Coordenadoria Estadual de Educação vai decidir sobre o futuro profissional dele. A Secretaria da Educação também irá abrir um processo administrativo para análise da ocorrência.

