O que se sabe sobre a misteriosa morte de Delegado da Polícia Civil encontrado no Parque Nacional do Iguaçu

247 - O delegado da Polícia Civil Vanderson Gurgel Batista, de 38 anos, foi encontrado morto no Parque Nacional do Iguaçu em Foz do Iguaçu, no oeste do Paraná, no domingo (19). De acordo com a administração local, ele foi localizado no chão do banheiro após testemunhas ouvirem um tiro.

De acordo com reportagem do portal G1, o delegado chegou a ser socorrido por uma equipe de atendimento e encaminhado para o hospital, porém, não resistiu.

De acordo com as investigações da Polícia Civil, a suspeita é que o tiro tenha sido disparado pela própria arma do agente. As causas ainda são apuradas.

