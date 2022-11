O que se sabe sobre morte de padre em paróquia no Paraná

Apoie o 247

247 - A Polícia Civil do Paraná está investigando a morte do padre José Aparecido Bilha, de 63 anos. Ele foi encontrado morto na manhã de segunda-feira (21), na Paróquia Nossa Senhora Aparecida, em Guaíra, no oeste do estado. As informações são do portal G1.

De acordo com a Diocese, o padre trabalhava em Guaíra desde 2020. Quando funcionários da paróquia chegaram para trabalhar, na segunda-feira, encontraram o religioso morto.

Inicialmente, a Polícia Civil disse, em nota, que "aguardava laudos complementares para auxiliar as investigações".

Mais tarde, o delegado responsável pelo caso, João Paulo Lauandos, informou que "tudo indica" tratar-se de um suicídio. Ele afirmou também que o padre apresentava "ferimento de faca no pescoço".

