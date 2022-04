Obra inaugurada há 20 dias por Bolsonaro desaba no RS

Apoie o 247

ICL

247 - As chuvas que atingem o Rio Grande do Sul fizeram desabar parte da barreira de contenção de um viaduto na BR-116, no contorno de Pelotas, Sul do estado. A obra foi inaugurada por Jair Bolsonaro (PL) há 20 dias. Não foram registrados acidentes nem feridos em consequência do desabamento.

De acordo com a Defesa Civil, mais de 1 mil famílias estão desabrigadas ou desalojadas em várias regiões do estado. As informações foram publicadas nesta quinta-feira (28) pelo portal G1.

Em Quaraí, na Fronteira Oeste, 908 pessoas deixaram suas casas devido à cheia do rio que leva o nome do município.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Em Alegrete, também na fronteira, ao menos 51 famílias deixaram suas casas devido à cheia do rio Ibirapuitã.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A Defesa Civil do RS emitiu alerta para aumento do nível do rio Ibirapuitã, com possibilidade de inundação nas áreas ribeirinhas.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE