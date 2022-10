Onyx ataca Eduardo Leite com declaração homofóbica em propaganda

Apoie o 247

247 - “O ex-ministro Onyx Lorenzoni, candidato bolsonarista ao governo do Rio Grande do Sul, fez uma declaração de conotação homofóbica para atacar o seu adversário, o tucano Eduardo Leite, na propaganda eleitoral veiculada nesta quinta-feira (13) na cadeia de rádio local”, informa o jornalista Guilherme Amado em sua coluna no portal Metrópoles.

“Os gaúchos e as gaúchas entenderam que vão ter, se for da vontade de Deus e do povo gaúcho, um governador e uma primeira-dama de verdade, que são pessoas comuns e que têm uma missão de servir e transformar a vida dos gaúchos para melhor”, afirmou Lorenzoni.

“A expressão ‘primeira-dama de verdade’ é uma referência ao fato de Leite ter se assumido homossexual em entrevista ao jornalista Pedro Bial, em julho do ano passado. O governador gaúcho namora o médico Thalis Bolzan”, informa o jornalista.

