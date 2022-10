Onyx é incapaz de apresentar proposta durante debate no RS e causa risos na plateia (vídeo)

O candidato bolsonarista Onyx Lorenzoni foi questionado pelo seu adversário ao governo do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, sobre o regime de recuperação fiscal do estado edit

247 - Em um debate organizado pela Rádio Guariba e o jornal Correio do Povo, o ex-ministro e candidato bolsonarista ao governo do Rio Grande do Sul, Onyx Lorenzoni (PL), não conseguiu apresentar sobre o regime de recuperação fiscal do estado ao ser questionado pelo seu candidato adversário no segundo turno, Eduardo Leite (PSDB).

Lorenzoni tratou de afirmar que a Leite que sua proposta era “totalmente diferente da sua”, e mesmo com a insistência do candidato tucano, o bolsonarista não apresentou nada, buscou apenas criticar seu adversário, causando risos na plateia. Confira.

🇧🇷 Onyx Lorenzoni (PL) se recusa a apresentar propostas durante debate no Rio Grande do Sul.pic.twitter.com/WfZH46a59X October 25, 2022

