Ovnis? aparição de luzes no céu de SC intriga pilotos durante voo (vídeo)

Apoie o 247

ICL

247 - A aparição de luzes no céu de Santa Catarina durante um voo da Azul Linhas Aéreas intrigou pilotos e controladores de voo na noite de sábado (22/). Apesar de parecer com a iluminação de uma aeronave, equipes do Aeroporto Salgado Filho, de Porto Alegre, afirmam que não havia nenhum outro avião na região no momento. As informações são do portal Metrópoles.

O caso foi registrado pela Central de Controle do aeroporto por volta na noite de sábado (22). O voo 4517, que saiu de São Paulo e tinha como destino a capital gaúcha, sobrevoava Santa Catarina, por volta das 22h, quando os pilotos alegaram ter visto as luzes no céu.

No áudio divulgado pelo aeroporto, nos primeiros 40 segundos, eles relatam que a iluminação era semelhante ao farol de uma aeronave, que sobrevoava fazendo um “três meia zero (360)”.





Assine o 247, apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.