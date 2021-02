Pai dos goleiros Alisson e Muriel é encontrado morto após mergulhar em barragem

247 - José Agostinho Becker, pai dos goleiros Alisson, do Liverpool, e Muriel, do Fluminense, foi encontrado morto, na noite de quarta-feira (24), após mergulhar em uma barragem, na propriedade da família, no município de Lavras do Sul, que fica a 320 km de Porto Alegre. A informação é do portal G1.

Segundo a reportagem, a informação foi confirmada pelo Corpo de Bombeiros da cidade vizinha, Caçapava do Sul, que atendeu a ocorrência. Os agentes informaram que José Agostinho desapareceu por volta das 17h, quando tomava banho no açude.

O corpo foi encontrado por amigos e funcionários da propriedade perto das 23h.

