Pai teria matado filha e genro em SC por vingança, após ser enquadrado em processo de estupro

247 - O caso do pai matou filha e genro no sul do Brasil ainda possui várias arestas. De acordo com o delegado Roberto Marin Fronza, o indivíduo responsável pelo assassinato de sua filha e genro e por ferir outras duas pessoas em Galvão, no Oeste de Santa Catarina, na segunda-feira (1º), teria agido movido por vingança. "Com base nas informações obtidas no local, tudo indica que o autor foi até lá porque havia sido processado por sua filha por estupro", afirmou.

De acordo com o G1, o autor dos crimes, identificado como Antônio Marcos Pereira de Oliveira, de 45 anos, também foi morto. Ele invadiu a casa por volta das 5h30, através de uma janela, e efetuou disparos contra os moradores. A filha e o genro do autor faleceram no local, enquanto outras três pessoas estavam presentes na residência. Duas dessas pessoas foram feridas e levadas ao hospital, sendo que uma delas ainda não foi identificada. Esta pessoa, por sua vez, revidou os tiros e acabou baleando Antônio, que também faleceu.

A Polícia Militar informou que Antônio Marcos possuía antecedentes criminais por estupro, lesão corporal, ameaça, injúria, furto, rixa, desacato, perturbação do sossego e calúnia.

