Pamela, esposa de Marcelo Arruda, publica carta após assassinato do marido: "não sei viver sem você"

Arruda foi morto por um bolsonarista enquanto comemorava seu aniversário de 50 anos em uma festa com temática do PT edit

247 - Esposa do guarda municipal de Foz do Iguaçu (PR) Marcelo Arruda, Pamela Silva publicou no Facebook na manhã desta terça-feira (12) uma carta emociana em homenagem ao marida, morto pelo terrorista bolsonarista Jorge José Guaranho enquanto comemorava seu aniversário de 50 anos em uma festa com temática do PT.

Arruda deixou doius filhos, Helena e Pedro, este com apenas 40 dias de vida.

Leia a carta:

"Antes mesmo de começar a escrever minhas palavras se transformam em lágrimas.

'Ah' como havíamos planejado esse dia, há dias! Assim como todo o momento que nos reunimos com amigos queríamos ser felizes e fomos, porque ao seu lado não poderia ser diferente, sempre havia uma piada, uma sacanagem.

Há mais de 10 anos nos permitimos nos conhecer e devagarinho o amor foi entrando em nossos corações.

Você me deu razão para viver… Primeiro nossa filha linda e inteligente a Helena, e agora nosso bebê Pedro (oh nego).

Eu sinto tanto… Você tinha tantos planos, tantos projetos… Nós tínhamos tantos planos juntos.

Em tão pouco tempo que moramos juntos foram tão intensos, a casa tem em cada pedacinho um jeito seu… 'Tá' difícil ficar aqui sem você!

Muito!

Quem irá me beijar, quem irá me abraçar e aquele boa noite recheado de beijos…

Você não poderia ter ido meu mastercheff favorito! Esses não podem ser o plano divino… Meu Deus quanta dor….Quero sentir seu cheiro ainda, quero seus abraços, quero sentir o calor da sua pele.

Eu ainda não sei viver sem você.

Como me dizia que eu era uma mulher forte e inteligente vou tentar encontrar uma maneira de amenizar minha dor e dos pequenos mas não agora, não consigo.

Queria tanto que tempo voltasse pra mudar o resultado dessa dor… Teríamos permanecidos em casa bem quietinhos para que nada pudesse acontecer. Que essa energia do ódio não tivesse nos atingidos .

Te amo, te amo e te amarei para sempre!".

