Paraná confirma sétima morte após sequência de tornados que devastou cidades

247- O governo do Paraná confirmou, nesta terça-feira (11), a sétima morte provocada pelos três tornados que atingiram o estado na última sexta-feira (7), deixando um rastro de destruição em dezenas de municípios. A nova atualização foi divulgada pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) e noticiada pelo g1.

A vítima mais recente é José Eronides de Almeida, de 70 anos, morador de Rio Bonito do Iguaçu, o município mais afetado pelos temporais extremos. Segundo a secretaria, ele morreu no sábado (8), após uma insuficiência cardíaca aguda, e o óbito foi enquadrado como consequência do “estresse pós-trauma no contexto do tornado”. Com isso, o Paraná soma seis mortes em Rio Bonito do Iguaçu e uma em Guarapuava.

Estado mantém 20 internados e mais de 835 atendidos

Quatro dias após a passagem dos tornados, 20 pessoas seguem hospitalizadas devido aos ferimentos causados pelos ventos que chegaram a 330 km/h. De acordo com a Sesa, 11 pacientes estão internados em Guarapuava, 6 em Laranjeiras do Sul e 3 em Cascavel.

O total de feridos é ainda mais significativo: pelo menos 835 pessoas receberam atendimento médico em unidades de saúde do estado desde sexta-feira. A Sesa reforçou que as equipes seguem abastecidas com insumos enviados emergencialmente.

“Os atendimentos hospitalares continuam sendo realizados com o apoio dos insumos e medicamentos enviados pela Sesa no fim de semana. [...] Ao todo, foram encaminhados 16 mil itens de 18 tipos diferentes, como frascos de soro, ataduras, seringas, compressas e agulhas, entre outros insumos hospitalares”, informou a pasta.

No domingo (9), o Corpo de Bombeiros confirmou que não há mais desaparecidos, e as buscas na área urbana foram encerradas. O foco agora está no restabelecimento dos serviços essenciais, como energia, água potável e logística para distribuição de alimentos e donativos.

Rio Bonito do Iguaçu: 90% destruída

Com cerca de 14 mil habitantes, Rio Bonito do Iguaçu foi proporcionalmente a cidade mais devastada: 90% dos imóveis ficaram destruídos após a passagem de um dos tornados mais violentos já registrados no estado.

Diante da dimensão da tragédia, o prefeito Sezar Augusto Bovino afirmou que o município terá de ser reconstruído praticamente do zero. O governo estadual anunciou o repasse de R$ 50 milhões do Fundo Estadual de Calamidade Pública (Fecap) para auxiliar as famílias atingidas. O montante poderá ser destinado diretamente aos moradores, com até R$ 50 mil por residência, conforme projeto aprovado com urgência pela Assembleia Legislativa do Paraná (Alep).

Escolas destruídas já tiveram a reconstrução autorizada, e a aplicação do Enem no município foi adiada. O INSS também comunicou que moradores que recebem benefícios assistenciais poderão solicitar a antecipação da renda mensal.

Reconstrução e solidariedade

Equipes de assistência seguem distribuindo donativos e orientando famílias desalojadas. Moradores relatam que trechos inteiros da cidade se transformaram em um cenário que, segundo testemunhas, lembra um “cenário de guerra”.

