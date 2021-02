Paraná decreta lockdown a partir de sábado

247 - O governador do Paraná, Ratinho Junior (PSD), decretou nesta sexta-feira (26) lockdown em todo o estado. A medida entra em vigor a partir de sábado (27) e tem duração até 8 de março.

Ratinho afirmou em reunião de emergência ontem (25) que este "é o pior momento da pandemia neste um ano de enfrentamento da doença".

As restrições são: suspensão do funcionamento dos serviços e atividades não essenciais; proibição de circulação em espaços e vias públicas, das 20h às 5h; proibição e comercialização e consumo de bebidas alcoólicas em espaços de uso público ou coletivo no período das 20h às 5h; suspensão das aulas presenciais em escolas estaduais, públicas e privadas, inclusive nas entidades conveniadas com o Estado do Paraná, cursos técnicos e em universidades públicas e privadas; adequação do expediente dos trabalhadores aos horários de proibição provisória de circulação definidos no decreto; atividades religiosas somente com atendimento individual ou culto on-line; regime de teletrabalho para órgãos do Estado; permitidos delivery. drive-thru e take away; priorização da substituição do regime de trabalho presencial para o teletrabalho, quando possível; suspensão das cirurgias eletivas por 30 dias para unidades públicas e privadas e intensificação da fiscalização para cumprimento das medidas.

94% das UTIs exclusivas para a Covid-19 da rede pública do estado estão ocupadas.

“Serão dias turbulentos, mas as medidas servirão para salvar vidas. Não podemos ter um colapso na saúde. Vamos vencer mais esse momento. Além disso, há muitos jovens sendo internados, o que antes não ocorria (…) é um cenário gravíssimo”, afirmou o governador.

As informações foram reportadas no ParanáPortal.

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.