Paraná Pesquisas no RS aponta Onyx com 52,5% dos votos válidos e Leite com 47,5%

247 - Levantamento do Paraná Pesquisas para governador do Rio Grande so Sul, divulgado nesta sexta-feira (21) mostra Onyx Lorenzoni (PL) na liderança no cenário estimulado, com 47,5%, enquanto Eduardo Leite (PSDB) soma 43,1%. Votos brancos e nulos somam 4,7% e indecisos chegam a 4,7%.

Nos votos válidos, Onyx tem 52,5% contra 47,5% de Eduardo Leite.

O levantamento foi realizado entre os dias 16 e 20 de outubro, com 1.540 eleitores em entrevistas pessoais. A margem de erro é de 2,5 pontos percentuais para os resultados gerais.

