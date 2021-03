Paraná tem mais de 15 mil óbitos pela Covid-19: "pior momento da pandemia", diz governador

247 - O estado do Paraná ultrapassou a marca de 800 mil infectados pelo novo coronavírus e 15 mil óbitos causados pela doença, segundo informações da Secretaria de Saúde (Sesa) em boletim epidemiológico, publicado nesta terça-feira, 23. O Paraná soma 801.905 diagnósticos e 15.166 óbitos em decorrência da doença desde o início da pandemia.

O governador Ratinho Junior decretou nesta terça-feira, 23, luto oficial de três dias em todo o território estadual em respeito aos 15 mil paranaenses mortos pela Covid-19.

“Presto a minha solidariedade a todas as famílias que perderam entes e amigos queridos em consequência do coronavírus. Meus sentimentos a cada pessoa vítima desta tragédia pela qual estamos passando”, afirmou Ratinho Junior.

Segundo ele, trata-se do pior momento da pandemia no país. “Estamos passando pelo período mais grave da pandemia no Estado, com as novas variantes, e por isso é hora de nos resguardar. Precisamos agir coletivamente para impedir que o coronavírus continue circulando”, pontuou.

Ocupação dos leitos e vacinação no Paraná

O boletim da Sesa registra que 2.777 pacientes com diagnóstico confirmado de Covid-19 estão internados. São 2.205 em leitos da rede pública - 893 em UTI e 1.312 em enfermaria - e 572 em leitos da rede particular - 287 em UTI e 285 em leitos clínicos/enfermaria.

Segundo o governo paranaense, foram aplicadas 807.880 doses de vacina contra a Covid-19 até a manhã desta terça-feira, 23. Foram aplicadas 610.215 primeiras doses, enquanto apenas 97.665 pessoas já receberam as duas doses necessárias.

