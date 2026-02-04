Parceria com Itaipu garante novos espaços ao IFPR no Paraná

247 - Docentes e estudantes dos Institutos Federais do Paraná (IFPR) em Curitiba e Maringá terão, nos próximos anos, novos espaços voltados ao ensino, à pesquisa e à inovação. Por meio de uma parceria entre a Itaipu Binacional e o Ministério da Educação (MEC), serão destinados R$ 39 milhões para obras de ampliação e modernização da infraestrutura dos dois campi, além de R$ 5 milhões para a implantação de usinas fotovoltaicas em diversas unidades da instituição.

As informações foram divulgadas após a assinatura dos acordos nesta terça-feira (3), em cerimônia realizada na Secretaria de Relações Institucionais, em Brasília. A iniciativa é fruto da cooperação entre a Itaipu Binacional e o MEC, com foco no fortalecimento da educação pública e da sustentabilidade energética, conforme anunciado pelos representantes das instituições.

No campus Curitiba, os investimentos chegam a R$ 24 milhões e contemplam a construção de novas salas de aula, um espaço multiuso e uma biblioteca. Já o campus Maringá receberá R$ 15 milhões, que serão aplicados na implantação de salas de aula e laboratórios, ampliando a capacidade de atendimento e as condições para o desenvolvimento de atividades acadêmicas e científicas.

Durante o evento, o diretor-geral brasileiro da Itaipu Binacional, Enio Verri, destacou que os aportes seguem uma orientação estratégica do governo federal. “Esses investimentos são resultado de uma determinação do presidente Lula, de que a Itaipu invista cada vez mais em educação e tecnologia, para formar cidadãos engajados e comprometidos, que é o que o IFPR faz”, afirmou. Segundo ele, o projeto de energia solar integra uma política mais ampla da empresa. “Faz parte de uma política maior, que é o financiamento, por parte da Itaipu, de energia solar para todas as universidades públicas do estado do Paraná, inclusive as sedes do IFPR, trazendo mais economia para as instituições.”

O ministro da Educação, Camilo Santana, ressaltou que a obra prevista para Curitiba atende a uma reivindicação antiga da comunidade acadêmica. “Estive recentemente lá e o reitor me cobrou essa melhoria. É um prédio bonito, antigo, um patrimônio importante da cidade de Curitiba, que precisava de uma boa reforma, e a Itaipu prontamente nos atendeu”, declarou.

O reitor do IFPR, Adriano Willian da Silva Viana Pereira, classificou o anúncio como um marco para a instituição. “É um dia de comemoração. Nunca houve um investimento dessa natureza no Campus Curitiba, que oferta cursos técnicos, cursos superiores, e que faz a diferença, transforma vidas. É um sonho antigo, acalentado pela comunidade do IFPR, e que agora se concretiza”, afirmou.

A ministra da Secretaria de Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, também enfatizou a relevância dos institutos federais para o desenvolvimento do país e do estado. “A gente sabe a importância dos Institutos para a formação da nossa gente. Temos o maior orgulho dos institutos federais. E o Enio sabe disso: quando o presidente Lula o designou, o orientou para isso, e a Itaipu realmente tem ajudado muito o desenvolvimento do Paraná. E ajudado naquilo que é estratégico para o nosso povo, que é a educação”, disse.

A cerimônia de assinatura contou ainda com a presença do diretor-geral do campus Curitiba, Giancarlo de França Aguiar, e marcou o início formal dos projetos que deverão impactar diretamente a rotina acadêmica e a capacidade de expansão do IFPR nos próximos anos.

Estrutura e investimentos no IFPR

Atualmente, o Instituto Federal do Paraná possui 26 campi distribuídos pelo estado, oferta 317 cursos e atende mais de 30 mil estudantes. O quadro funcional é composto por mais de 1.500 professores e cerca de mil técnicos administrativos.

Além dos investimentos anunciados, o IFPR também está incluído nas ações do Novo PAC. Pelo programa, o Governo do Brasil prevê a aplicação de R$ 140 milhões na construção de seis novos campi, localizados em Maringá, Araucária, Cianorte, Cambé, Toledo e Ponta Grossa.

Para a consolidação da instituição, estão sendo destinados R$ 37,3 milhões no período de 2023 a 2026. Desse total, R$ 28,9 milhões já foram repassados entre 2023 e 2025, enquanto outros R$ 8,3 milhões ainda estão previstos. O orçamento institucional estimado para 2026 é de R$ 72,47 milhões, dos quais R$ 13,9 milhões serão direcionados à assistência estudantil.