Pastor convoca fiéis a assinarem apoio ao partido de Bolsonaro durante culto

247 - Durante o culto da Igreja Presbiteriana do Brasil em Lodrina, no Paraná, o reverendo Emerson Patriota, usou a pregação durante um culto para convocar os fiéis a assinarem uma ficha de apoio à criação do Aliança pelo Brasil, partido de Jair Bolsonaro.

“Nós estamos desafiando você, todos, a passarem lá, conhecerem o estatuto, os valores”, disse o reverendo em um vídeo do culto divulgada nas redes sociais. A informação é do Estado de S. Paulo.

O pastor ainda pediu para os membros da congregação colocarem o nome na lista que será entregue à Justiça Eleitoral, já que representantes de um cartório da cidade estavam no local para reconhecer as assinaturas.

A atitude gerou críticas entre os evangélicos e a manifestação de repulsa de lideranças religiosas que não querem ser consideradas “farinha do mesmo saco”.

“Muitas igrejas, desde a campanha, têm polarizado no campo evangélico. A atitude desse pastor é lamentável porque essas igrejas têm servidos de massa de manobra do governo”, observou a presbítera Anita Sue Wright que representa a Igreja Presbiteriana Unida no conselho Nacional de Igrejas Cristâs que reúne a Aliança de Batistas do Brasil, as Igrejas Católica Apostólica Romana (Icar), Episcopal Anglicana do Brasil (Ieab), Evangélica de Confissão Luterana no Brasil (IECLB), Presbiteriana Unida (IPU) e Sirian Ortodoxa de Antioquia (Isoa).