Pelo menos 18 municípios do Rio Grande do Sul registram neve na noite desta quarta-feira

247 - Pelo menos 18 municípios do Rio Grande do Sul registraram neve durante a noite desta quarta-feira, 28. Moradores de cidades como Gramado, Arvorezinha, Nova Prata, Canela, Caxias do Sul, Passo Fundo, Soledade, Santa Maria do Herval, Bento Gonçalves, Nova Alvorada, Nova Prata, Nova Petrópolis, Carlos Barbosa, Pelotas, Bagé, Piratini, Marau e Farroupilha. A informação é do jornal Estado de S.Paulo.

Segundo a MetSul, até as 19h houve registro de neve ou chuva congelada em mais de metade das regiões gaúchas. Em São Francisco de Paula, a tempestade teve ventos que variaram dos 70 aos 80 quilômetros por hora. "Em mais de 30 anos em previsão do tempo no Rio Grande do Sul jamais tínhamos visto neve na horizontal com vento tão forte e grande redução de visibilidade", publicou a empresa de meteorologia nas redes sociais, classificando o fenômeno de nevasca.De acordo com a Somar Meteorologia, ainda há previsão de neve para a serra catarinense até o fim da noite desta quarta-feira. Nos próximos dias, o fenômeno pode se repetir tanto em Santa Catarina quanto no Rio Grande do Sul, graças a uma massa de ar polar que atinge toda a região e deve permanecer até o domingo, 1º.

