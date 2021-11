"Perversidade": Gleisi condena exclusão de beneficiários do auxílio emergencial no Auxílio Brasil

Apoie o 247

247 - A deputada federal e presidente nacional do PT, Gleisi Hoffmann (PR), chamou de "perversidade" o fim do auxílio emergencial em detrimento do início do Auxílio Brasil.

De acordo com dados oficiais do governo, das 39 milhões de pessoas que recebiam o auxílio emergencial, somente 14,5 milhões receberão o Auxílio Brasil. Ou seja, do total de beneficiários do auxílio emegerncial, somente 37% continuarão a ter algum tipo de ajuda financeira.

"E pior, receberão em média R$ 200", destacou a deputada.

Perversidade de Bolsonaro: dos 39 milhões de pessoas q recebiam auxílio emergencial até outubro, apenas 14,5 milhões receberão o auxílio Brasil em novembro. E pior, receberão em média $ 200,00. No PR meu estado, de 1,8 milhão de famílias, apenas 400 mil receberão.Dados do governo — Gleisi Hoffmann (@gleisi) November 17, 2021

Gleisi ainda citou outro levantamento, "que mostra que apenas 26% das crianças de 2 a 9 anos têm café da manhã, almoço e jantar todos os dias no Brasil. E Bolsonaro ainda teve coragem de acabar com o Bolsa Família, que matava a fome das crianças, por um programa eleitoreiro. Pesadelo!".

De cortar o coração o levantamento que mostra que apenas 26% das crianças de 2 a 9 anos têm café da manhã, almoço e jantar todos os dias no Brasil. E Bolsonaro ainda teve coragem de acabar com o Bolsa Família, que matava a fome das crianças, por um programa eleitoreiro. Pesadelo! — Gleisi Hoffmann (@gleisi) November 17, 2021





