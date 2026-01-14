Pescador sobrevive a naufrágio em SC após horas à deriva agarrado a porta de geladeira

247 - Um pescador de 36 anos sobreviveu a um naufrágio após passar horas à deriva no mar, agarrado a uma porta de geladeira, no litoral de São Francisco do Sul, no norte de Santa Catarina. O resgate aconteceu na tarde desta terça-feira (13), após uma operação de busca realizada por equipes da Marinha do Brasil e do Corpo de Bombeiros.

O caso foi divulgado pela CNN Brasil. O sobrevivente foi identificado como Rodrigo Valmoci Bento. Ele estava em uma embarcação de pesca com o pai, Valmoci Vicente Bento, de 54 anos, que não resistiu e foi encontrado morto após o acidente.

De acordo com informações da Marinha, o naufrágio da embarcação “Santa Luzia III” ocorreu a cerca de nove quilômetros da Praia do Ervino. Pai e filho saíram para pescar na segunda-feira (12) e não fizeram mais contato desde a tarde daquele dia, o que motivou o início das buscas.

Após o naufrágio, Rodrigo conseguiu se manter vivo ao se agarrar a uma porta de geladeira que boiava no mar. Ele permaneceu nessa condição por várias horas, até ser localizado por uma aeronave durante a operação de busca aérea.

O resgate foi realizado pelo helicóptero Águia 01, que encontrou o pescador nas proximidades das Ilhas Tamboretes. Em seguida, equipes da Capitania dos Portos de São Francisco do Sul foram acionadas para prestar socorro e conduzir o sobrevivente em segurança.

O corpo de Valmoci Vicente Bento foi localizado posteriormente pelo Corpo de Bombeiros, encerrando as buscas pela segunda vítima do naufrágio. As circunstâncias exatas da morte ainda não foram detalhadas pelas autoridades.

Em nota oficial, a Marinha do Brasil informou que será instaurado um Inquérito Administrativo para apurar as causas do naufrágio e eventuais responsabilidades. O procedimento terá prazo inicial de até 90 dias, podendo ser prorrogado conforme a necessidade das investigações.

O caso chama atenção para os riscos enfrentados por pescadores artesanais e reforça a importância de medidas de segurança e comunicação em atividades marítimas, especialmente em alto-mar e em regiões de correnteza intensa.