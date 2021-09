PF cumpre mandado na casa de prefeito bolsonarista flagrado com R$ 500 mil em aeroporto

A Polícia flagrou na última quinta-feira o prefeito de Cerro Grande do Sul (RS), Gilmar João Alba (PSL), com R$ 505 mil no aeroporto de Congonhas. O dinheiro teria como destino o financiamento das manifestações golpistas desta terça-feira (27) edit

247 - A Polícia Federal está cumprindo mandados neste momento na casa do prefeito bolsonarista Gilmar Alba (PSL), em Cerro Grande do Sul (RS). Ele foi pego durante uma força-tarefa da Polícia Federal com R$ 505 mil em dinheiro vivo, no dia 26 de agosto, no aeroporto de Congonhas, em São Paulo. A informação é da jornalista Kelly Matos.

O dinheiro teria como destino o financiamento das manifestações golpistas desta terça-feira (27).

A Polícia Federal (PF) flagrou na última quinta-feira (26) o prefeito de Cerro Grande do Sul (RS), Gilmar João Alba (PSL), com R$ 505 mil no aeroporto de Congonhas, em São Paulo. O dinheiro foi encontrado armazenado em caixas de papelão durante a inspeção por raio-x. A PF disse que, ao ser abordado, o prefeito, conhecido como "Gringo", afirmou não saber o valor total transportado. Na sequência, teria dito que carregava R$ 1,4 milhão. A informação foi publicada pelo blog do Fausto Macedo.

"Em virtude da dúvida sobre a origem lícita do numerário, o montante foi apreendido pela Polícia Federal, todavia, durante a contagem, foi constatado que a soma era de R$ 505.000,00 (quinhentos e cinco mil reais), contrariando as versões do passageiro", informou a corporação em nota.

