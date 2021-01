PF decreta prisão do deputado Julio Garcia, presidente da Assembleia Legislativa de SC

No âmbito do inquérito que apura fraudes de R$ 500 milhões, a Polícia Federal prendeu o presidente da Assembleia Legislativa de Santa Catarina (Alesc), Júlio Garcia (PSD) edit

247 - O presidente da Assembleia Legislativa de Santa Catarina (Alesc), Júlio Garcia (PSD), foi preso na manhã desta terça-feira (19) em Florianópolis (SC) na segunda fase da Operação Alcatraz. O mandado que prevê prisão domiciliar foi cumprido, informou Cesar Abreu, advogado do parlamentar. A Polícia Federal investiga fraudes que passam de R$ 500 milhões.

Agentes apuram contratos firmados pelas secretarias estaduais, empresários do ramo de tecnologia e servidores públicos. De acordo com a PF, contratações de serviços eram feitas sem cotação prévia de preços ou instruídos com orçamentos apresentados por empresas que possuíam relacionamento societário ou comercial entre si.

Também foi preso preventivamente o empresário Jefferson Colombo, dono da empresa Apporti Soluções em Tecnologia. O advogado de Colombo, Francisco Ferreira, confirmou a informação.

Cerca de 150 policiais de Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Paraná participaram da ação.

