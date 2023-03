PF faz nova operação contra trabalho escravo na Serra Gaúcha

Apoie o 247

247 - A Polícia Federal deflagrou nesta sexta-feira 17 uma nova operação, intitulada como “Descaro”, contra as vinícolas flagradas usando trabalho análogo à escravidão. Ao todo, sete mandados de busca e apreensão estão sendo cumpridos nas cidades de Bento Gonçalves e Garibaldi, ambas na serra do Rio Grande do Sul.

A Polícia informou em nota que durante a operação “foram identificadas seis pessoas que possivelmente integram uma organização criminosa voltada à prática do crime de submissão ao trabalho escravo”, que consiste na prática de recrutamento de trabalhadores com promessa de trabalho digno. No entanto, ao chegarem no local, os funcionários não recebiam salários, sofriam agressões físicas e tinham a liberdade restrita.

De acordo com o portal UOL, a operação tem como objetivo “coletar novos elementos de prova para esclarecimento dos fatos ocorridos em 22 de fevereiro”. Naquela ocasião, mais de 200 trabalhadores foram resgatados de um alojamento da empresa Fênix Serviços Administrativos e Apoio à Gestão de Saúde LTDA.

