PL, de Bolsonaro, aciona Justiça para cassar mandato de Moro no Senado

Intenção é abrir brecha para nova eleição no Paraná e, assim, possibilitar chance de que o candidato do partido, Paulo Martins, que ficou em segundo, ganhe a vaga de senador

247 - O PL, partido ao qual pertence Jair Bolsonaro, entrou com ação na Justiça para cassar o mandato do ex-juiz suspeito Sergio Moro, que foi eleito em outubro como senador da República para os próximos oito anos. A informação é da colunista Bela Megale, do jornal O Globo.

A intenção do partido é abrir brecha para uma nova eleição no Paraná e, assim, possibilitar uma chance de que Paulo Martins, o candidato do PL ao Senado que ficou em segundo lugar nas eleições, ganhe a vaga.

A ação do PL corre em segredo de Justiça e, segundo a colunista, "pede a investigação de supostas irregularidades em gastos e doações antecipadas da campanha do ex-juiz ." O pedido foi feito há poucos dias ao Tribunal Regional Eleitoral do Paraná (TRE-PR) pelo diretório estadual do partido e contou com a coordenação da cúpula nacional, chefiada por Valdemar Costa Neto.

