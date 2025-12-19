PM prende militante negra por panfletar em Florianópolis contra fim das cotas raciais (vídeo)

247 - Uma militante foi detida na noite desta quinta-feira (18) durante uma ação de panfletagem contra o fim das cotas raciais na Praça XV de Novembro, no centro de Florianópolis. A informação foi publicada inicialmente pela fonte original fornecida pelo usuário. O ato, organizado por representantes de diferentes movimentos sociais, buscava alertar a população sobre os impactos da decisão da Assembleia Legislativa que votou pelo fim das cotas raciais nas universidades do estado. As informações são do jornalista Thiago Suman e do vereador em Florianópolis Leonel Camasão (PSOL).

Segundo relatos de participantes do protesto, a deputada estadual Ana Caroline Campagnolo (PL) e a vice-prefeita de Florianópolis, Maryanne Mattos (PL), compareceram ao local e atuaram para impedir que os panfletos fossem distribuídos.

A situação se agravou quando a deputada Campagnolo discutiu com a ativista Vanessa Brasil, coordenadora estadual do Movimento VAT (Vida Além do Trabalho). Testemunhas afirmam que o bate-boca deu início à confusão que culminou na prisão da ativista. A abordagem policial foi registrada em vídeo pela própria Vanessa.

A militante foi conduzida à delegacia, e os panfletos utilizados na mobilização foram apreendidos pelos agentes. Informações obtidas no local apontam que a diligência teria sido acompanhada de perto pela deputada bolsonarista Campagnolo, enquanto a também bolsonarista Maryanne Mattos teria atuado como testemunha da intervenção. Até o momento, não houve manifestação oficial da Polícia Militar sobre os fundamentos da detenção, nem esclarecimento sobre eventual acusação formal contra a ativista.

De acordo com postagem do vereador Leonel Camasão, sua equipe jurídica está prestando apoio à militante, que foi liberada às 23 horas desta quinta-feira.

Movimentos sociais envolvidos classificaram a ação como um episódio de censura e afirmam que seguirão mobilizados diante do avanço de medidas que consideram prejudiciais à igualdade racial no estado. A militante detida permanece aguardando os desdobramentos do caso.