Polícia ataca foliões e acaba com o Carnaval em Campo Grande e Porto Alegre

Em Porto Alegre, a tropa de choque da Brigada Militar atirou bombas de gás lacrimogêneo e balas de borracha para encerrar a festa no bairro Cidade Baixa edit

247 - Além de Joinville (SC), os municípios de Porto Alegre (RS) e Campo Grande (MS) também fizeram do Carnaval um palco de repressão policial contra foliões.

No fim da noite deste sábado (22) e madrugada deste domingo (23), a tropa de choque da Brigada Militar atirou bombas de gás lacrimogêneo e balas de borracha para encerrar a festa no bairro Cidade Baixa, na capital gaúcha.

Em Campo Grande, policiais do Batalhão de Choque da Polícia Militar e da Força Tática do 1º BPM deram tiros de balas borracha e usaram bombas de gás lacrimogêneo, além de spray de pimenta, para dispersar foliões na madrugada deste domingo (23) na Avenida Calógeras. No município o horário limite para a folia é 23h.