Polícia de SC aplica mata leão e algema homem negro que irritou lojista por apenas ficar parado em frente ao estabelecimento

247 - Um homem negro, de 26 anos, foi espancado com um golpe conhecido como “mata-leão” e imobilizado com brutalitade pela Polícia Militar (PM) nesta quinta-feira (15), em Criciúma, no Sul de Santa Catarina. Ele estava sentado em um banco de uma rua próxima à Catedral, em frente às lojas localizadas no Centro da cidade, quando ocorreu a abordagem, que foi gravada em vídeo por pessoas que passavam no local.

Segundo comentários na publicação, os agentes foram chamados após um lojista ficar incomodado com o homem parado em frente ao seu estabelecimento.

O homem ainda não foi identificado.

