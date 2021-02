Polícia encerra culto em Curitiba que reuniu 2,5 mil fiéis

247 - Uma operação de fiscalização encerrou com um evento de uma igreja evangélica em Curitiba, no início da noite desta quarta-feira (24). De acordo com a Polícia Militar, que acompanhou a operação, mais de 2,5 mil pessoas participaram do culto, chamado de “Noite do Abraão”. Vizinhos denunciaram a aglomeração no evento, que tinha até um palco montado exclusivamente para a reunião. A informação é do portal Tribuna.

De acordo com o Cabo Everson Estácio, da Polícia Militar, a organização do evento chamado “Noite de Abraão” confirmou 1,2 mil cadeiras disponíveis para os participantes. No entanto, haviam fiéis em pé, sem distanciamento e todos aglomerados, no momento que o país amarga 250 mil mortes pela Covid-19. Com o local lotado, os fiéis em grande maioria estavam utilizando máscaras.

