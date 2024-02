Políticos detonam Moro após decisão anunciada por Dias Toffoli

De acordo com o deputado Lindbergh Farias, a suspensão do pagamento de multas pela antiga Odebrecht "mostra como a Lava Jato foi recheada de crimes e irregularidades" edit

247 - Políticos criticaram o senador Sergio Moro (União Brasil-PR) após o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Dias Toffoli determinar nesta quarta-feira (31) a suspensão do pagamento de multas pela empreiteira Novonor, antiga Odebrecht, no contexto do acordo de leniência firmado com o Ministério Público em 2016, no âmbito da operação Lava Jato, que tinha o parlamentar como juiz de primeira instância - em 2021, o STF declarou a suspeição de Moro na função de magistrado.

De acordo com o deputado federal Lindbergh Farias (PT-RJ), a decisão anunciada pelo ministro Dias Toffoli "mostra como a Lava Jato foi recheada de crimes e irregularidades".

Também houve repercussão sobre o julgamento de Moro no Tribunal Regional Eleitoral do Paraná (TRE-PR), marcado para o dia o próximo dia 19 após acusação de abuso de poder econômico durante a pré-campanha de 2022.

"O ex-juiz parcial já está falando que isso é perseguição do PT", criticou a deputada federal Elika Takimoto (PT-RJ). "Porém, as ações que pedem a cassação são movidas também (e até mesmo) pelo PL! Moro pode ficar inelegível como Bolsonaro. Bem...não foi por falta de aviso".

O deputado federal Elvino Bohn Gass (PT-RS) também destacou as denúncias contra o ex-juiz. "Com menos de um ano na política, Moro já havia se filiado a dois partidos, anunciado a candidatura a três cargos (presidente, deputado e senador) em dois estados diferentes. Nessa confusão ideológica, ganhou dinheiro de um partido e concorreu por outro. Será julgado por isso".

Dias Toffoli ACABA de suspender a multa da antiga Odebrechet (atual Novonor) com a justificativa que houve CONLUIO entre o Sérgio Moro e a Lava Jato para que as medidas tomadas fossem CONVENIENTES para eles.



Isso mostra como a Lava Jato foi RECHEADA DE CRIMES e IRREGULARIDADES!

TRE antecipa julgamento que pode pôr fim ao mandado de Moro. O ex-juiz parcial já está falando que isso é perseguição do PT. Porém, as ações que pedem a cassação são movidas também (e até mesmo) pelo PL! Moro pode ficar inelegível como Bolsonaro. Bem...não foi por falta de aviso.

Com menos de um ano na política, Moro já havia se filiado a dois partidos, anunciado a candidatura a três cargos (presidente, deputado e senador) em dois estados diferentes. Nessa confusão ideológica, ganhou dinheiro de um partido e concorreu por outro. Será julgado por isso.

