Por meio de um interlocutor, Ratinho Jr. envia recado a Lula, diz jornalista

ICL

247 - De acordo com a colunista do O Globo, Bela Megale, o governador Ratinho Júnior (PSD), por meio de um interlocutor, enviou recado ao ex-presidente Lula, que cumpre agenda no Parana.

"Mandou dizer que não é seu inimigo nem adversário", teria dito o governador ao ex-presidente. Lula está no Paraná desde o evento de filiação de Roberto Requião ao PT. Ele é o pré-candidato da legenda ao governo do Paraná.

Neste sábado, o ex-presidente visitou um assentamento do Movimento dos Trabalhadores Sem Terra (MST) em Londrina que reuniu cerca de 10 mil pessoas.

Segundop Megale, a ordem de Ratinho Júnior na cidade foi a mesma, fornecer o máximo de segurança para que visita do petista não tivesse intercorrências. Um grande aparato da Polícia Militar foi mobilizado no trajeto até o assentamento do MST. Ratinho Jr. concorrerá à reeleição, provavelmente com o apoio de Bolsonaro.

