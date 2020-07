Preços abusivos: loja da Havan no Paraná cobra R$ 22,99 por um pacote de arroz

Na unidade da Havan de Colombo (PR) um pacote de 5 kg de arroz da marca Buriti é vendido a R$ 22,99, valor até 60% superior ao praticado no comércio da região. A caixa de um litro de leite integral da marca Piracanjuba custa R$ 7,99 edit

247 - A unidade da Havan de Colombo (PR), município da região metropolitana de Curitiba, é suspeita de cobrar preços abusivos de itens da cesta básica. Nesta semana, o Procon-PR recebeu centenas de denúncias sobre a suposta infração e notificou a empresa. O Ministério Público do Paraná instaurou um procedimento administrativo para averiguar o caso. A informação é do portal UOL.

Na loja da cidade paranaense, um pacote de 5 kg de arroz da marca Buriti é vendido a R$ 22,99, valor até 60% superior ao praticado no comércio da região. A caixa de um litro de leite integral da marca Piracanjuba custa R$ 7,99, mais do que o dobro do valor cobrado em estabelecimentos da Grande Curitiba.

