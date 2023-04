Prefeito bolsonarista de 65 anos se casa com garota de 16 anos e nomeia sogra como secretária

Apoie o 247

247 - O prefeito de Araucária, Hissam Hussein Dehaini (Cidadania), casou neste mês de abril com uma adolescente de 16 anos, Kauane Rode Camargo. Hissam, que está no segundo mandato de prefeito, tem 65 anos e se divorciou da segunda esposa no ano passado. O caso foi revelado pelo site Plural.jor.

De acordo com reportagem de Rogério Galindo, a família da garota não se opôs ao casamento. “A mãe de Kauane, Marilene Rode, 36 anos, tinha um cargo comissionado na Prefeitura de Araucária, e nos últimos dias foi promovida a Secretária de Cultura do município. A irmã de Marilene, Elizangela Rode, também é comissionada na prefeitura”.

A reportagem ainda indica que o prefeito possui extenso patrimônio. “À Justiça Eleitoral, declarou R$ 14 milhões em bens, o que inclui, entre outras coisas, um helicóptero registrado em seu nome. Entrou na política em 2012, como candidato a prefeito. Depois de uma derrota, voltou a se candidatar em 2016, e dessa vez foi eleito. Em 2020, conseguiu a reeleição”.

O casamento entre um idoso de 65 anos e uma garota de 16 ganhou destaque na mídia e logo ganhou os trends topics do Twitter. Na manhã desta terça-feira, a #pedófilo é o assunto mais comentado do Brasil.

