Prefeito bolsonarista de brusque flagra homem casado com moradora em situação de rua, faz live e diz que vai acionar esposa

247 - No início da noite da última terça-feira (20), durante uma operação de abordagem social no município de Brusque (SC), o prefeito André Vechi (PL) divulgou nas redes sociais um vídeo no qual relata ter flagrado um homem casado mantendo relação com uma mulher em situação de rua, gerando reações e debates sobre comportamento, assistência social e uso de logradouros pela população.

O episódio foi registrado na região da Avenida Beira Rio, onde equipes municipais que participavam do programa “Brusque, quem ama cuida” encontraram o casal escondido atrás de tubos de concreto. A ação, realizada à noite, integra um esforço conjunto das secretarias de assistência social, saúde, causa animal e a Polícia Militar de Santa Catarina para abordagens a pessoas em situação de rua e oferecer encaminhamentos a serviços públicos.

Em sua fala no vídeo, Vechi classificou a situação como algo inaceitável e enfatizou que o homem, segundo ele, possui residência fixa e família em Brusque, enquanto a mulher vive em condição de vulnerabilidade social.

“Encontramos um casal que, segundo eles, estava ‘dando uma namoradinha’ atrás dos tubos. A mulher, moradora de rua, e o homem, morador de Brusque, com casa, com residência fixa, com família, que saiu de casa para se encontrar com a moradora de rua aqui nos tubos. É um absurdo”, relatou o prefeito no vídeo, em que expõe sua indignação com o ocorrido.

O prefeito afirmou ainda que a esposa do homem seria comunicada sobre a ocorrência e defendeu que a administração municipal não tolerará comportamentos semelhantes.