Prefeito de Criciúma, do PSDB, extinguiu a Guarda Municipal em 2017: cidade ficou à mercê dos assaltantes

Reeleito prefeito de Criciúma com 72,36% dos votos válidos nas eleições municipais, o tucano Clésio Salvaro extinguiu a Guarda Municipal do município em 2017. Nesta terça-feira (1), a cidade foi alvo de uma quadrilha fortemente armada que fez reféns, bloqueou ruas e provocou explosões e incêndios edit

247 - Reeleito pela terceira vez prefeito de Criciúma com 72,36% dos votos válidos nas eleições municipais, o tucano Clésio Salvaro (PSDB) extinguiu a Guarda Municipal do município em 2017. Na ocasião, o projeto de lei sobre o assunto tramitou em caráter de urgência na Câmara de Vereadores e foi aprovado por 13 votos a 4. Nesta terça-feira (1), a cidade foi alvo de uma quadrilha fortemente armada que levou o terror à região ao tentar assaltar um banco. O bando fez reféns, bloqueou ruas, provocou explosões, incêndios e efetuou vários disparos.

De acordo com o projeto, os guardas municipais foram alocados para outras funções, como fiscais de trânsito, transporte, obras e defesa civil, entre outras atividades. Segundo o blog do jornalista Matheus Madeira, a Guarda Municipal de Criciúma foi criada em 2009 e uma das justificativas utilizadas para a mudança foi o custo com treinamento, armamento, munição e custeio.

Saiba mais na reportagem publicada pelo Brasil 247.

Noite de terror em Criciúma: moradores filmam assaltantes nas ruas da cidade com fuzis e bazuca (vídeos)

Por Luísa Fragão, na Revista Fórum - Um grupo de criminosos fortemente armado causou uma madrugada de terror nesta terça-feira (1º) em Criciúma, no Sul de Santa Catarina. Para roubar um banco, a quadrilha usou reféns para bloquear ruas, provocou explosões, incêndios e atirou várias vezes.

Segundo a Polícia Civil, cerca de 30 pessoas participaram do ataque, que durou mais de uma hora. Na ação, um policial militar e um vigilante ficaram feridos.

Nos vídeos que circulam nas redes sociais, feitos por moradores, é possível ouvir o barulho do tiroteio. Os primeiros tiros foram registrados por volta da meia noite, no centro na cidade.

Leia a íntegra na Fórum.

O conhecimento liberta. Saiba mais