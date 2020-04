Prefeito de Curitiba avisa que comércio vai reabrir

247 - O prefeito de Curitiba, Rafael Greca (DEM), declarou que a cidade vai afrouxar o isolamento social a partir da próxima sexta-feira. Ele permitirá a reabertura do comércio.

A reportagem do portal Uol destaca que "o anúncio foi feito em live na internet sobre o balanço dos casos do novo coronavírus no município. Curitiba tem oito mortes por covid-19 e 358 casos confirmados."

A matéria ainda informa que "a decisão foi baseada em uma resolução do Comitê de Técnica e Ética Médica de Curitiba. O pedido também será para que todos os cidadãos usem máscaras para circular nas ruas."

